＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロNO.1決定戦は、桑木志帆とのプレーオフを制した30歳・金澤志奈に軍配が上がった。地元メジャーで悲願のツアー初優勝を挙げて、賞金総額2億円のうち、優勝賞金として3600万円を獲得した。【写真】歓喜の涙を流す金澤志奈金澤の今季獲得賞金額は8218万1642円に。賞金ランキングは14位から4位にジャンプアップした。単独2位の桑