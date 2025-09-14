「秋季愛知大会・１回戦東邦４−３愛工大名電」（１４日、春日井市民球場）愛工大名電が初戦で東邦に敗れ、２年ぶりのセンバツ出場が絶望的となった。私学４強同士が県大会初戦でぶつかる豪華な顔合わせとなり、二回に愛工大名電が先制。六回に逆転を許したが、直後の七回に同点。八回に勝ち越しを許したが、九回１死一、三塁から中犠飛で再び同点に追いつき、延長タイブレークに突入した。愛工大名電は延長十回無死一、