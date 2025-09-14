暫定政権首相に選ばれた元最高裁長官のスシラ・カルキ氏/Stringer/REUTERS/REUTERS（ＣＮＮ）汚職や縁故主義に反発する若者主導の大規模な反政府デモで死者も出たネパールで、元最高裁長官のスシラ・カルキ氏（７３）が１２日、暫定首相に就任した。ネパールでは初めての女性首相となった。今回の反政府デモは、「Ｚ世代」の若年層がエリート層の子どもたちのぜいたくな生活をＳＮＳで批判する運動から始まり、全土に拡大した。デ