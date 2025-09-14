オープニングセレモニーで披露された紀州九度山真田鉄砲隊の演武＝14日、和歌山県九度山町世界遺産の慈尊院や戦国武将・真田幸村ゆかりの地として知られる和歌山県九度山町で14日、「くどやま芸術祭2025」が始まった。「町が丸ごと美術館に」をテーマに掲げ、町中や世界遺産があるエリアでさまざまな展示やイベントが行われる。10月26日まで。初日のオープニングセレモニーは道の駅「柿の郷くどやま」で開催。世界的尺八奏者の