女優上戸彩（39）が14日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。かつて、3年後までの出演スケジュールを見せられて「旬は3年」とハッパをかけられていたことを明かした。同番組で、映画「沈黙の艦隊」で共演した大沢たかお（57）と同作品の松橋真三プロデューサーと対談。上戸が芸能界で忙しくなってきたときの話をした際、松橋氏が「オファーしてましたよ、そのころ。そうしたら『3〜4年スケジュールいっぱいです