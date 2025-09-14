メッツのファン・ソト外野手（２６）がドジャース・大谷翔平投手（３１）も成し遂げていない偉業をやってのけた。１３日（日本時間１４日）の本拠地レンジャーズ戦の７回に４０号ソロを放ち、バリー・ボンズ（１９９６、９７年）、ジェフ・バグウェル（９７年、９９年）以来３人目となる「４０本塁打―３０盗塁―１００四球」を達成。北米史上最高額となる１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円）でメッツと契約したこと