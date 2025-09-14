お笑いカルテット「ぼる塾」のきりやはるかが１３日、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場。タイプの芸能人のエピソードを明かした。動画で、鬼越トマホークの金ちゃんから「タイプで言うとどんな感じが？」と問われると、きりやは「タイプは斎藤工です。ずーっと言ってはいるんですけど」と告白。２０２１年６月放送の関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」では、斎藤がお笑いコンビ「紅し