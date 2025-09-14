メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市の入鹿池に自衛隊機が墜落した事故からきょうで4カ月を迎え、入鹿池では犠牲者を追悼し安全を祈願する会が開かれました。 この会は、5月の自衛隊機墜落事故の影響で休業し、来月1日から順次営業を再開する入鹿池の貸しボート組合が主催したものです。 営業再開に先立ち関係者20人が犠牲者を追悼するとともに、池と地域の安全を願いました。 一般向けの献花台も午後5時