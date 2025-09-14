メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光施設・飛騨の里で稲刈りが行われました。 飛騨の里では高山の文化を観光客に知ってもらおうと車輪のような形の田んぼ「車田」が再現されています。 14日朝は雨が降る中、田んぼの外側から中心に向かって円を描くように稲を刈り取っていきました。 三連休中日の14日は多くの人が訪れ、珍しい風景をカメラにおさめていました。 車田で収穫されたのは「たかやまもち」と