◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）タレントのデヴィ夫人が１４日、大相撲秋場所が行われている東京・両国国技館に観戦に訪れた。赤色のスーツ姿で、向こう正面の砂かぶりから、熱心に土俵を見つめていた。