◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽決勝日本―米国（１４日・沖縄セルラースタジアム那覇）決勝戦のスタメンが発表された。大会連覇を狙う日本代表は、ただ一人の２年生である沖縄尚学の末吉良丞投手が先発マウンドに上がる。米国とは今大会２度目の対戦。１１日のスーパーラウンド初戦では、末吉が先発して４回１／３を無安打無失点と好投。１―１で迎えたタイブレークの延長