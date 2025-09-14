◆関西大学ラグビーＡリーグ▽開幕節京産大６０―０摂南大（１４日・花園第１）リーグ４連覇を逃した昨季から、王座奪還を目指す京産大が摂南大に快勝した。前半４分、ＷＴＢ小林修市（４年）のトライで先制に成功すると、前後半５トライずつを奪って計１０トライで６０得点をマークした。守備では１試合を通しての激しいタックルに、反則も誘発するなど泥臭く守って完封。広瀬佳司監督も「開幕戦のプレッシャー、タフなコン