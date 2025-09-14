卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん、フェンシング女子でパリ五輪銅メダルの江村美咲、タレントの武井壮が１４日、都内で行われたアシックス社主催の陸上世界選手権を記念したイベントに参加。１０メートル走を体験したり、世界選手権で日本代表が着用するオフィシャルウェアやスパイクを手に取り、イベントを楽しんだ。１３日に開幕した世界選手権。３人とも熱戦を見ているという。この日朝には女子マラソンで