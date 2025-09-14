◆パ・リーグロッテ―楽天（１４日・楽天モバイル）ロッテのドラフト１位・西川史礁外野手が「２番・左翼」でスタメン出場。３点ビハインドの４回２死二塁で迎えた第３打席、楽天先発左腕の藤井から右前に適時打を放った。この一打で今季９９安打。１２球団新人では楽天のドラフト１位・宗山に並んでトップに立った。「（２回の）前の打席、満塁のチャンスで打ち取られていたので、絶対にやり返したいと思って打席に立ちまし