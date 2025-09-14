スペイン館のフラメンコショーで踊りを披露するアンパロ・ナバロさん＝大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博のスペイン館で、本場のフラメンコショーが連日開催されている。8月下旬から舞台に立つのは、開幕以来3人目のバイラオーラ（女性の踊り手）で、同国のアンパロ・ナバロさん（46）。「日本人のフラメンコへの愛を感じている。公演できてとても幸せ」と瞳を輝かせ、情熱的な踊りで来場者を魅了している。ピンクに白い水玉の