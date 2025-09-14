歌手の倖田來未（42）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。ツアーリハーサルのオフショットを披露した。倖田は「本日はアリーナツアーのリハーサルを真面目にやりながら、甘いものも食べてパワーチャージしつつ動きまくりングの笑いまくりングday近々ダンサーの紹介もしますねー」とつづり、オレンジのスウェットのリハ着でダンスを踊る“リハーサルオフショット”などを披露した。他にも、スタッフと真剣なまな