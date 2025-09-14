写真家の秋山華子氏の写真展「そこにいることによって現れる」が、ニコンプラザ東京・大阪のTHE GALLERYにて、10月7日（火）より開催される。 「普遍」をテーマにスナップを撮り続けてきた秋山氏による写真展。東京と大阪の両会場では、関連イベントとしてトークショーも予定されている。 トークショーでは、普段の撮影テーマや展示作品についての解説が行われ、参加費は無料。当日は