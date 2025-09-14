Photo: 田中 青紗 ROOMIE 2025年8月29日掲載の記事より転載 防災グッズを見直し中です。お風呂が入れない場合に備えて、いいアイテムはないかな〜とダイソーをパトロールしていたときに、気になるアイテムを発見しました。ダイソーの「備蓄用ウェットボディタオル」 ダイソー「備蓄用ウェットボディタオル」