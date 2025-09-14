雲南省昆明市の斗南街道（エリア）から出荷されている「花梨木」と名付けられたコウシンバラが最近、中国のソーシャルコマースプラットフォーム「小紅書」で話題をさらっている。これは雲南省農業科学院花卉研究所が独自に研究開発した新品種で、花びらが薄く繊細で、色は独特なミルクイエロー、「中国テイスト」のコウシンバラと言われている。中国新聞網が伝えた。雲南省農業科学院花卉研究所の研究者・蔡艶飛（ツァイ・イエンフ