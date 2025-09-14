◇MLB パドレス 11-3 ロッキーズ(日本時間14日、ペトコ・パーク)ナ・リーグ西地区2位でドジャースと首位争いを繰り広げるパドレスが、ロッキーズ戦に快勝。松井裕樹投手は8点リードの9回に登板し、三者凡退に抑える好投でリードを守り抜きました。試合は両チーム1点ずつを取り合い同点で迎えた2回、パドレスはフェルナンド・タティスJr.選手が22号2ランを放って勝ち越しに成功します。さらに2点リードで迎えた3回には、この回先頭