【モデルプレス＝2025/09/14】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が14日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。timeleszによる新メンバー募集のためのオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）書類選考について回顧した。【写真】菊池風磨の美腹筋◆菊池風磨、タイプロ書類選考のポイント回顧リスナーのメッセージから「履歴書」の