映画「ダラス・バイヤーズクラブ」（2014年）で米アカデミー賞の主演男優賞を獲得した俳優のマシュー・マコノヒー（55）は、息子のリーヴァイ（17）が演技の世界に興味があることを知らなかったそうだ。マシューの主演最新作「ザ・ロスト・バス」で映画デビューを果たしているリーヴァイだが、息子役のオーディションを受けたいというリーヴァイの発言を最初は真に