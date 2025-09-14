2025年9月10日未明に開催されたイベントで発表されたiPhone 17シリーズの予約販売が、中国で好調だと報じられています。iPhone史上最薄の「iPhone Air」は発売延期が決定していますが、iPhone 17シリーズを求める顧客が殺到し、予約注文のページにアクセスできないほどだとのことです。Chinese pre-orders for Apple’s iPhone 17 break records amid strong demand | South China Morning Posthttps://www.scmp.com/tech/big-tech