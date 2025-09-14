女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１５日に、第１２１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ようやく世に出た絵本『あんぱんまん』は低空飛行のままだった。それでものぶ（今田美桜）は、子どもたちに読み聞かせを続ける。そして雑誌『詩とメルヘン』の創刊から１年、嵩（北村匠海）は他の雑誌の編集長も務め、ますます忙しくなって