歌手のクミコが１４日、ＮＨＫ「のど自慢」（日曜・後０時１５分）にゲスト出演し、シャンソンの名曲「人生は美しい」を熱唱した。同曲は東京・銀座にあった日本初のシャンソン喫茶「銀巴里」でクミコの先輩だった歌手・古賀力（つとむ、２０１８年死去）による訳詞。長崎・佐世保で空襲に遭った経験をもとにしている。戦後８０年の節目にふさわしい一曲を、クミコは静岡・伊豆の国市からの生放送で情感たっぷりに届けた。同