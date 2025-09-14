１１日、首鋼園の夜景。（北京＝新華社記者／隋尚君）【新華社北京9月14日】中国北京市の首鋼園で10〜14日、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開かれた。夜になると、園内にある産業遺産が美しくライトアップされ、独特の雰囲気を醸し出していた。１１日、首鋼園の夜景。（北京＝新華社記者／張晨霖））１１日、首鋼園の夜景。（北京＝新華社記者／劉嶺逸）１１日、首鋼園の夜景。（北京＝新華社記者