◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2025年9月14日楽天モバイル）「6番・一塁」で先発出場した浅村栄斗内野手（34）が3―1の4回先頭で左腕の小島から左翼席へ貴重な追加点となる7号ソロ。143キロ直球をはじき返した一発に「点を取られた後だったので、打てて良かったです」と淡々と話した。浅村は2度の登録抹消を経て、10日に1軍復帰。同日の西武戦は左前打を放ったものの、ノーゲームで幻に。それでも12、13日のロッテ戦ではい