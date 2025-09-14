◆マリーゴールド「「ドリーム・スターＧＰ」（１４日、後楽園ホール）観衆１２６０＝満員＝女子プロレス「マリーゴールド」は１４日、後楽園ホールで最強で最高の女子レスラーを決める真夏のリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」優勝決定戦を行った。この日、ドリームリーグとスターリーグの公式戦最終戦が行われ、スターリーグは勝ち点９の青野未来と同８の桜井麻衣が対戦。白熱の攻防は、両者、一歩も譲らず引き分け、勝ち点を