◆イースタン・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１４日・Ｇタウン）巨人のフリアン・ティマ外野手がチームトップタイとなる８号２ランを放った。イースタン・ＤｅＮＡ戦に「４番・一塁」で出場。両軍無得点の初回２死二塁でカウント０―１から相手先発・吉野が真ん中に投じた変化球を捉えた。打球はバックスクリーンに当たり、跳ね返ってグラウンドに戻る大きな一発となった。ティマは「完璧でした！今日のチームテーマの先制点が達