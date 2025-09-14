女優の伊藤沙莉が１４日、大阪市内で主演映画「風のマジム」（芳賀薫監督）の公開記念舞台あいさつを行った。社内ベンチャーコンクールで沖縄のサトウキビを使ったビジネスを立ち上げ、契約社員から社長になった実在の女性を演じた伊藤。沖縄での２週間のロケで印象に残ったことについて「生マングースいましたよね。サトウキビ畑からサトウキビ畑にかけて走って行ったんですよ。すごいかわいかったです」と興奮気味に語った。