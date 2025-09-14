女優の剛力彩芽（33）が12日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）に出演。過去に仕事を辞めたいと思った際の心境を語った。番組では「仕事を辞めたい思ったことがあるか？」というテーマで出演者たちがトークを展開。その中で剛力は「私は1回、ドラマの主演をやらせてもらってた時に、その現場の流れがあまりうまくいかなくて…。その時に本当に嫌だ！やりたくない！って思った瞬間があった」と振り