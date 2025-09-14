９月１４日の阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１２頭立て）は、単勝１・７倍に推された１番人気のウェイニースー（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父イントゥーミスチーフ）が直線で好位から抜けだし、２着に７馬身差の圧勝劇だった。１０００メートルの通過タイムが１分４秒３のスローペースだったが、しっかりと折り合い、最後は手綱を緩めるほどの余裕を見せた。川田将雅騎手は「追い切り段階から素晴らしかっ