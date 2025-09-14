アイドルグループ「仮面女子」の公式X（旧ツイッター）が14日に更新され、メンバーの蒼井乃々愛（23）が体調不良のため9月いっぱいは休養することを発表した。グループの公式Xで【蒼井乃々愛に関しまして】と題し、「この度、体調不良により9月いっぱい休養させていただくこととなりました」と報告。「平素より応援いただいております皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した