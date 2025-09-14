◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１４日・甲子園）阪神・山下幸志１軍チーフトレーナーが報道陣の取材に応じ、前日の巨人戦で左前腕に死球を受けて途中交代した近本に関して「左前腕の打撲」と明かした。「昨日チームドクターにも１人、見ていただきまして骨折はなかったです。利き腕でもありますので今日の段階では外で練習ができる状況ではないので、中でしっかり動いて確認していきます。動かしても痛みは強いので。（腫