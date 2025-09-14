戸建て住宅を新築する際、窓を小さくしたり、数を減らしたりする動きが進んでいる。窓を減らして家の断熱性を高め、プライバシー確保や防犯性の向上も目指しているのだという。「窓が大きい＝良い家」という考え方が見直されつつある現場を取材した。（石原宗明）玄関側に窓ない「田舎育ちなので『窓の大きな家が良い家』と考えており、窓の少なさ、小ささに驚いた」。今年３月、名古屋市内に２階建て住宅を新築した男性会社員