【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）【映像】大谷、特大138m弾で打った瞬間に“仁王立ち”完璧な一発に思わず本人もすぐさま確信したかのような仁王立ちを見せた。ドジャースの大谷翔平投手がジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第2打席で今季49本目となるソロ本塁打を放った。この時の大谷のリアクションに注目が集まっている。ドジャースが2点ビハインドで迎えた