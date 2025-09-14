女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座を保持する?超貴婦人?桜井麻衣（３５）が、無念の終戦を迎えた。１４日の東京・後楽園ホール大会で行われたシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」スターリーグ最終公式戦では前同王者の青野未来と激突した。前年度準優勝者のここまで４勝２敗勝ち点８の桜井は、４勝１敗１分けの勝ち点９で単独首位の青野を追いかける状況。この試合で超貴婦人は勝利