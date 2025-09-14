北朝鮮の金正恩総書記が11日と12日にかけて国防科学院の装甲防御兵器研究所および電子兵器研究所を視察し、研究開発の進展を指導した。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩氏はまず装甲防御兵器研究所で、戦車設計局との共同研究によって進められてきた重要技術開発の報告を受けた。特殊複合装甲の開発状況や、知能型能動防護総合体の反応試験、上部攻撃に対応する各種防御構造の設計案を確認。さらに現場で、対戦車ミサイルを用いた実弾