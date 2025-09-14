１３日、中国国際サービス貿易交易会の会場を訪れた人々。（北京＝新華社記者／周汀鷺）【新華社北京9月14日】中国北京市の首鋼園で10〜14日、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開かれた。最終日前日からは一般公開を実施した。１３日、中国国際サービス貿易交易会のスポーツサービス展示エリアでサッカーをする人型ロボット。（北京＝新華社記者／陳曄華）１３日、中国国際サービス貿易交易会の文化