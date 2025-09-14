Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。リモートワークやオンライン会議が日常となった今、音の快適さは生活の質を大きく左右します。通勤中の音楽鑑賞から運動中のモチベーション維持まで、イヤホンは私たちの生活に欠かせないアイテムに。しかし、長時間の装着による耳の疲れや、周囲の音が聞こえないことへの不安を感じる人