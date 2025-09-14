◆陸上世界選手権（14日、東京・国立競技場）世界最速ランナーを決める男子100メートルは準決勝が午後8時45分、決勝が同10時20分に開始予定。昨夏のパリ五輪金メダリストで前回ブダペスト大会では3冠に輝いたノア・ライルズ（米国）は1組に登場。ウサイン・ボルト（ジャマイカ）以来となる2大会連続の3冠を目指す。今季の世界最高9秒75をマークしている同五輪銀メダリストのキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）は2組。ジ