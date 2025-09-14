◆オリックス―ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの海野隆司の折れたバットが、オリックスの曽谷龍平の胸付近を直撃するアクシデントが起こった。2回2死一、二塁。海野が三塁への当たりを放った際、折れたバットが曽谷を直撃。曽谷は立ち上がることができず、場内が騒然とする中、担架で運び出された。そのまま緊急降板となった。折れたバットを巡るアクシデントは相次いでいる。9日の日本ハム戦（エス