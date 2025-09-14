［J１第29節］横浜 ０−３ 川崎／９月13日／日産スタジアム残留争いに巻き込まれている横浜がホームに、優勝戦線生き残りを目指す川崎を迎えた“神奈川ダービー”。ともに負けられない一戦において、勝利を挙げたのは川崎だった。長谷部茂利監督を招聘した今季の川崎は守備の改善をテーマにシーズンインしたが、ここ数試合は複数失点を喫してきた。その現状に守備ミーティングを行ない、意識をより引き締めて臨んだ横浜戦で、