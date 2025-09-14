◇パ・リーグ日本ハム―西武（2025年9月14日エスコンＦ）日本ハムの石井一成内野手（31）が2試合連発の6号ソロを放った。2―0の2回先頭の打席。西武・隅田の2球目131キロのカットボールを右翼へ運んだ。前日の同戦でも効果的な中押し弾を放った。石井の6号は2022年に並ぶ自己最多タイ。逆転優勝へ向けて負けられないチームを鼓舞した。