阪神の球団トレーナーが前日13日の巨人戦で近本光司外野手（30）が受けた左前腕への死球について、「病院で診察し、前腕の打撲。現状、骨折ではない」と説明した。近本は巨人戦の4回に左腕に死球を受け5回に守備から交代。試合中に球場から引き揚げていた。トレーナーは「（患部に）腫れはある。今日は外で練習ができる状態ではない」と話したことから、きょう14の中日戦は欠場するとみられる。