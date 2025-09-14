◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・横山楓投手が２回１／３を無失点、５奪三振のナイスリリーフを見せた。折れたバットが胸部に直撃し、降板となった先発・曽谷龍平投手の後を受け、２回２死満塁で緊急登板。佐藤直から全て直球で３球三振を奪い、火消しに成功した。３回は先頭の周東を三塁内野安打で出すと、盗塁を決められて無死二塁のピンチ。それでも、冷静さは失わなかった