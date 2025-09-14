ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が１３日（日本時間１４日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に先発。３回５安打４失点で降板し、今季１１勝目はならなかった。この日は初回から１点の援護をもらったが、直後のマウンドで苦戦を強いられた。自身の四球も絡んだ上に痛打され、３本の適時打と内野ゴロの間にいきなり４点を失った。この回だけで３６球を要し、２回も２１球、最終的にビハインドのまま６