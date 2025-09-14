歌手の倖田來未（４２）が１３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・後１１時半）が１３日に放送され、オーディションに落ちまくったデビュー前を振り返った。今年デビュー２５周年を迎えた倖田。「小学校４年の時からオーディションを受けて、歌手になりたいと夢を目指していた。毎日のように履歴書を送った」と明かした。しかしほとんど書類審査で落ちていたという。「毎回書類審査で落とされていたんで、やっぱ