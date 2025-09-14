切ってあえるだけの超簡単レシピ！さっぱりレモン風味にピリ辛をプラスして、飽きずにパクパクいけちゃう味わい。トマトとたこの赤色がパッと目を引き、食卓を華やかにしてくれます。『トマトとたこのレモン風味あえ』のレシピ材料（2人分）トマト……1個（約150g） ゆでたこの足……50g 〈A〉 レモン汁……小さじ2 オリーブオイル……小さじ1 塩……少々タバスコ®……少々作り方（1）トマトはへたを取り、6〜8等分のく