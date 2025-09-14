１３日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の会場で来場者に道を案内するボランティア。（北京＝新華社記者／張新晶）【新華社北京9月14日】中国北京市で10〜14日、サービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開かれた。会場の首鋼園では、交易会が円滑に進むよう至る所に職員やボランティアが待機し、出展者や来場者にさまざまなサービスを提供した。１１日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会の会場